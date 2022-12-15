Тюменец кинул луковицей в мать и сломал ей нос

В Тюмени сын сломал нос матери луковицей.

В Тюмени женщину доставили в больницу с травмой глаза и переломом носа. Медики вызвали полицию, и тогда выяснилось, что травму она получила после того, как сын кинул в неё луковицей.

Участковый полицейский выяснил, что в день происшествия в квартире на улице Холодильной 35-летний мужчина распивал спиртные напитки вместе с отцом. Пьянка переросла в ссору, а когда ссора едва не перешла в драку, в застолье мужчин вмешалась женщина. Тогда сын кинул к её сторону луковицу и попал в лицо.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Максимальное наказание по этой статье – арест на срок до шести месяцев.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее рассказывала о том, как отец ранил сына ножом во время ссоры.