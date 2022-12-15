В Тюменской области 70% заболевших ОРВИ и гриппом – дети младше 14 лет

В Тюмени большинство заболевших - дети.

Большинство новых заболевших ОРВИ и гриппов в Тюменской области – школьники. По данным заместителя директора департамента здравоохранения Татьяны Новиковой, 70% заболевших – дети до 14 лет.

В Тюменской области из-за резкой вспышки заболеваемости ОРВИ и гриппом введены дополнительные противоэпидемиологические меры: школы областного центра перевели на дистанционное обучение, а на предприятиях работников проверяют на входе на наличие признаков заболевания.

В регионе зафиксировано ухудшение эпидемиологической ситуации. Число обращений в поликлиники увеличилось. Медицинские службы переведены на усиленный режим работы: круглосуточно работает служба неотложной помощи Тюменской области, кабинеты-фильтры в поликлиниках принимают людей с признаками вирусных инфекций с 7.00 до 22.00.

– Этот эпидсезон отличается тем, что уже появляются осложнения в виде пневмоний, воспаления легких. У нас работают все компьютерные томографы. Диагностика проводится в очень короткие сроки. Жителям обязательно нужно соблюдать масочный режим, защищать себя от всех вирусных инфекций и меньше находиться в местах массового пребывания людей, – пояснила заместитель директора департамента здравоохранения Тюменской области Татьяна Новикова.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что утренники в детских садах региона пройдут, несмотря на ухудшение эпидситуации.