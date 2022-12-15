В Тюмени строят школу на 1,5 тысячи мест

В Тюмени строят самую большую школу в регионе. Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

В Тюмени продолжается строительство одной из самых больших школ в регионе. К сентябрю 2023 года в ЖК «Тура» примет 1501 школьника новое учебное заведение, строительство которого сейчас в самом разгаре.

По данным Главного управления строительства Тюменской области, работа кипит на всех этажах. Маляры оклеивают обоями стены и потолки кабинетов. Плиточники выложили часть лестничных площадок, сейчас занимаются укладкой декоративных панелей в рекреационных зонах. Электрики прокладывают сети в кабинетах физики и химии. Отделка санузлов практически завершена. Планируется монтаж сантехники.

В Тюмени строят школу в ЖК "Тура". Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

– Школа будет состоять из трёх блоков: для начального звена, для старших и средних классов и административного блока, где будут располагаться два спортивных зала, студия звукозаписи, кабинет хореографии, актовый зал и другие помещения. Блоки соединены между собой тёплыми переходами, – рассказал заместитель генерального директора по строительству завода ЖБИ-3 Антон Милютин.

В настоящий момент завершены работы по монтажу инженерных систем. В октябре запущено отопление школы. Завершить отделочные работы планируют в марте – апреле 2023 года. Затем начнут оснащать кабинеты мебелью и техникой.

– Общая площадь школы составит почти 29 тысяч квадратных метров, она станет одной из самых крупных в областном центре. Сейчас в Тюмени строятся четыре большие школы, – отметил начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

Ускорить сборку конструкций при строительстве новой школы позволили уникальные 9-метровые плиты, разработанные ЖБИ-3. А при устройстве крыши использована технология «умной» кровли, которая упрощает процесс её эксплуатации.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что все школы Тюмени переводят на дистанционное обучение.