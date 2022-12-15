В Тюмени предпринимателя оштрафуют за матерную рекламу в лифтах

Предпринимателя накажут за рекламу в лифтах. Фото: Андрей Новиков

В Тюмени управление федеральной антимонопольной службы считает необходимым наказать предпринимателя за рекламу, размещенную в лифтах многоэтажек.

По версии тюменского УФАС, в рекламе производства мебели на заказ было использовано изображение полок, сложенных таким образом, что в объявлении читалось нецензурное слово.

Рекламу, нарушающую закон, тюменцы заметили в лифтах жилых домов.

– О факте распространения ненадлежащей рекламы в Тюменское УФАС России сообщили возмущенные граждане. В соответствии с частью 6 статьи 5 закона «О рекламе», в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, – передает пресс-служба ведомства.

Сам предприниматель считает, что закона он не нарушил, а изображение полок не содержит в себе образа нецензурного слова. Но Тюменское отделение УФАС России с ним не согласилось и вынесло решение о признании рекламы непристойной.

В отношении предпринимателя будет возбуждено административное производство.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в Тюмени запретили рекламу с «писающей дамой».