В центре «Семья» впервые показали социальный ролик «Наш малыш»

Фото: скриншот с видео

В областном центре «Семья» на открытой лекции для родителей накануне, 14 декабря, впервые показали видеоработу департамента общественных связей Тюменской области, созданную при участии специалистов центра и тюменских сценаристов. Социальный ролик, посвященный теме детско-родительских взаимоотношений, получил название «Наш малыш».

Ролик показывает: если ребенку не уделить внимание, уже завтра он превратится в чужого человека. Без заботы и интереса со стороны родителей подростки могут замкнуться в себе и углубиться в хобби. Поэтому важно участвовать в жизни ребенка, особенно в новогодние праздники. В это время важно дарить тепло, внимание и заботу детям.

По словам ведущего психолога центра «Семья» Анны Шерстобитовой, причин, почему подростки замыкаются в себе, может быть несколько. Это и нехватка внимания со стороны родителей, и проблемы со сверстниками, и сложности в школе.

– В праздники, в том числе новогодние, отношения в семье могут обостриться, так как вне работы и школы семья проводит много времени вместе. Как показал период изоляции во время пандемии, многим родителя и детям непривычно находиться длительное время вместе, поэтому вскрывались сложности во взаимопонимании. Люди поняли, что надо уделять друг другу больше времени, – отметила Анна.

Как рассказал исполняющий обязанности директора департамента общественных связей и массовых коммуникаций Тюменской области Антон Пермяков, для разработки идеи ролика проводились фокус-группы с профессиональным сообществом и консультации с психологами центра «Семья».

– У Тюменской области большой потенциал в создании социальных медиапродуктов, и департамент оказывает им содействие. Мы организовали коммуникацию органов власти, родителей, педагогического сообщества и сценаристов, чтобы поднять важную проблему доверительных детско-родительских отношений, – отметил Антон Пермяков.

Видеоролик, который вы можете посмотреть на сайте «Комсомольской правды» – Тюмень», будут использовать в работе с органами власти и ведомствами, отвечающими за работу с родительским сообществом.