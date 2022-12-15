В Тюмени вырубили деревья рядом с детским садом. Фото: группа Вконтакте "ЧС Тюмень".

Тюменцы пожаловались на варварскую вырубку деревьев вблизи детского сада № 178. Сейчас на территории заведения идет капитальный ремонт, и, несмотря на то что деревья этому не мешают, их вырубили. Об этом горожане написали в сообществе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«На Ставропольской и Самарцева сделали «фирменную» обрезку веток…Взамен ничего не сажают, экопарки новые не создают! Лишь бы весь город в асфальт закатать да многоэтажками застроить», – возмутились горожане.

Некоторые комментаторы предположили, что под вырубку попали старые и больные деревья. Другие посчитали, что вырубают тополя, которые летом досаждают местным жителям своим пухом.

Официальных комментариев от администрации Калининского округа Тюмени пока нет.

«Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала ранее о том, что тюменцев предупредили о штрафах за вырубку сосен и елей в лесу. В Тюменской области с 14 декабря началось патрулирование лесов.