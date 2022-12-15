Тюменские энергетики установили более 3,5 тысячи птицезащитных устройств

Фото: Вячеслав Шаркунов, предоставлено из архива АО "Россети Тюмень"

В текущем году «Россети Тюмень» установили более 3,5 тысячи птицезащитных устройств (ПЗУ) на высоковольтных линиях электропередачи в ХМАО-Югре, ЯНАО и Тюменской области, расположенных в зоне обитания и путей миграции порядка 350 видов птиц. Оборудование позволит сохранить популяцию пернатых и снизит риски возникновения нарушений электроснабжения потребителей.

Конструкции ПЗУ препятствуют посадке и гнездованию птиц на траверсах и изоляторах, уберегая от гибели по причине соприкосновения с токоведущими частями и повышая надежность электроснабжения макрорегиона, в котором проживают более 3,8 млн человек. Выполненные работы позволят снизить количество нарушений на линиях электропередачи и сохранить жизнь птицам, часть из которых занесена в Красную книгу. На эти цели компания направила более 21 млн рублей. За последние пять лет в зоне ответственности компании энергетики установили более 13 тысяч птицезащитных устройств.

Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт ч. В состав группы входят 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная сетевая компания. Численность персонала компаний группы «Россети» около 230 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04% доли в уставном капитале. Глава компании – генеральный директор, председатель правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

«Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», обеспечивающее электроснабжение потребителей в Ямало-Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Тюменской области. В зоне ответственности энергокомпании (1,46 млн квадратных километров) проживает более 3,8 млн человек. В управлении: более 52,6 тыс. км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 30,3 тыс. МВА. В 2021 году отпуск электроэнергии из сети составил 52,2 млрд кВт*ч.

В состав компании входят 9 филиалов, центральный офис расположен в Сургуте.

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Контакты:

Начальник департамента по связям с общественностью «Россети Тюмень» Дмитрий Сидоренко, тел. (3462) 77-61-02, Sidorenko-DS@te.ru.

Ведущий специалист пресс-службы департамента по связям с общественностью «Россети Тюмень» Екатерина Мишина, тел.: (3462) 77-61-52, +7963-235-54-66, Mishina-EI@te.ru.