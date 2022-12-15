Новогодние утренники в детских садах Тюменской области отменять не будут

В детских садах Тюменской области утренники пройдут с ограничениями. Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области не станут отменять новогодние утренники в детских садах. Об этом 15 декабря в прямом эфире «ЦУР Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте» сказала директор регионального департамента образования и науки Дина Горковец.

По словам главы департамента образования и науки, утренники должны проходить без смешивания разновозрастных групп и при условии, что не будут допускать больных с признаками ОРВИ.

– В детских садах утренники проходили всегда. Дети без праздника ни разу еще не оставались, этот год не будет исключением. Но, конечно, из-за санэпидобстановки необходимо, чтобы у родителей была сознательность, использование одноразовой маски здесь не помешает, – сказала Дина Горковец.

Из-за резкого роста заболеваемости ОРВИ и гриппом, а также превышения эпидемического порога школы Тюмени с 15 по 23 декабря переведены на дистанционное обучение. А вот в других муниципалитетах региона ситуация, по словам Дины Горковец, не столь острая, как в Тюмени.

– Есть отдельные классы, корпуса, которые переведены на дистанционное обучение. Мониторинг заболеваемости ведется ежедневно, при необходимости вводятся ограничения, – подчеркнула Дина Горковец.

«Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала ранее о том, что все школы областного центра перевели на дистанционное обучение.