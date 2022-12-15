В Тюмени 17 декабря начнет работу новогодняя ярмарка на улице Дзержинского

В Тюмени на пешеходной улице откроется новогодняя ярмарка. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени уже в субботу, 17 декабря, откроется ярмарка на улице Дзержинского. Она станет одним большим новогодним базаром, который будет начинать работу ежедневно в 12 часов дня и будет работать до 22 часов.

Тюменские умельцы представят уникальные изделия ручной работы, которые будут актуальны в качестве новогодних подарков и украшений.

Здесь же будут продавать ели и сосны с Севера. Не обойдется ярмарка без натурального мёда и сладостей.

Согреют в сибирские холода горячие напитки и еда с тюменским характером, а также традиционно тёплые русские валенки.

Действовать новогодняя ярмарка будет до 15 января 2023 года.

«Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала ранее о том, что на пешеходной улице новогодняя ярмарка продлится целый месяц.