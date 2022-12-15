В Тюмени откроют два новых детских сада за неделю до Нового года

В Тюмени до конца года откроют еще два детских сада. Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

До конца года в Тюмени будут открыты еще два детских сада: в микрорайонах «Тюменская слобода» и «Ново-Патрушево». Об этом в ходе прямого эфира «ЦУР Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте» рассказала директор регионального департамента образования и науки Дина Горковец.

– Тюменский регион развивается, и количество маленьких жителей увеличивается, этот вопрос актуален. В 2022 году в Тюменской области открыли 4 новые школы и и 2 детских сада. Буквально на следующей неделе мы открываем еще два детских сада, – сказала Дина Горковец.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре планируют открыть крупнейший в регионе детский сад.