В Тобольске и Ишиме в школах отменили занятия первой смены из-за мороза

В школах Ишима и Тобольска отменили занятия из-за морозов. Фото: Андрей Новиков

В Тюменской области 15 декабря из-за морозов отменили занятия для школьников 1 – 4 классов в Тобольске и Ишиме.

В Ишиме утром 15 декабря температура воздуха опустилась до -27 градусов, в Тобольске – до -25 градусов. При этом уже завтра, в пятницу, 16 декабря, в обоих городах, по прогнозу Росгидромета, будет на несколько градусов теплее.

В школах Тюмени сегодня никто не учится: с 15 по 23 декабря все школы областного центра переведены на дистанционный режим обучения из-за превышения порога заболеваемости по ОРВИ и гриппу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области на предприятиях ввели утренние проверки на ОРВИ и грипп.