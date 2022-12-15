В Тюмени бизнесмена обвиняют в неуплате 67 миллионов рублей налогов

В Тюмени бизнесмена обвиняют в неуплате налогов в особо крупном размере.

В Тюмени в крупной неуплате налогов обвиняют директора охранного предприятия.

По версии следователей Управления СКР по Тюменской области, обвиняемый в 2017 – 2019 годах, являясь генеральным директором охранного предприятия, в целях сохранения условий для применения упрощенной системы налогообложения формально разделил деятельность своего предприятия между взаимозависимыми и подконтрольными юридическими лицами.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в особо крупном размере).

– В результате дробления бизнеса между зависимыми организациями охранное предприятие в 2017 – 2019 годах уклонилось от уплаты налогов в бюджетную систему Российской Федерации на общую сумму более 67 миллионов рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ходе расследования уголовного дела на имущество предприятия и подконтрольных ему организаций наложен арест. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд, в ближайшее время будет назначена дата первого заседания.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областном центре бизнесмена осудили на 4 года условно за неуплату 255 млн рублей налогов.