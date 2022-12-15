Молодая тюменка воровала кошельник с деньгами в торговых центрах

Фото: скриншот видео. Фото: Пресс-служба УМВД по Тюменской области

В Тюмени два местных жителя обратились в полицию, когда обнаружили пропажу кошельков с деньгами. В одном из случаев сумма пропажи составила 50 тысяч рублей, в другом — 90 тысяч рублей. Обе кражи произошли в крупных торговых точках.

Оперативники внимательно изучили видеозаписи с камер наружного наблюдения и определили, что к обеим кражам причастна одна из местных жительниц.

Подозреваемую в кражах задержали. Ею оказалась ранее не судимая жительница областного центра 1999 года рождения.

Девушка рассказала следователю, что специально выбирала места с большим скоплением людей и похищала из сумок невнимательных женщин кошельки с денежными средствами. В настоящий момент установлена причастность злоумышленницы к двум преступным эпизодам. В первом случае похищенная сумма составила 50 тысяч рублей, а во втором – 90 тысяч рублей.

Денежные средства тюменка потратила на личные нужды. У полицейских есть основания полагать, что подозреваемая причастна к ряду аналогичных преступлений на территории областного центра.

Возбуждены два уголовных дела по ч. 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальное наказание - до 5 лет лишения свободы. Подозреваемую отпустили под обязательство о явке.

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