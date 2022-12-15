В Тюмени 15 декабря 2022 года будет мороз и солнце

В Тюмени похолодает до -19 градусов.

В Тюмени 15 декабря 2022 года ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами изморозь, ветер юго-восточный 2-7 м/с, температура ночью -20...-25 градусов, местами до -30 градусов, днём -14...-19. Днём в Увате -15...-17 градусов, в Ишиме -22...-24 градуса.

Прогноз погоды в Тюменской области. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 15 декабря (2 декабря по старому стилю) день пророка Аввакума.

По народным традициям в этот день было принято молиться о хорошем сне для тех, кто страдал бессонницей, а также для маленьких детей. Существовали специальные заговоры и обряды, которые проводили знахари или сами матери. Они брали своего ребенка на руки рано утром на восходе солнца и проговаривали специальные слова, чтобы отпугнуть от малыша нечистую силу и подарить ему крепкий сон.

Хорошей приметой в этот день считается выкинуть старые вещи или отдать их тем, кто в них нуждается. Это поможет вам привлечь удачу в финансах.

Народные приметы:

- Пошёл дождь — ненастная погода сохранится до 30 января,

- Яркие звёзды — к морозам,

- Петух запел в мороз — скоро ждите потепления,

- Кошка спит весь день — к стуже и морозу, а если постоянно гуляет и громко мяукает — предстоит оттепель,

- Мороз и много снега — к урожайному году,

- Слышите, как громко и часто каркают вороны — метель чувствуют,

- Чем красивее и причудливее узоры на окнах, тем более пышной будет зелень весной.