В центре Тюмени сгорел УАЗ

В Тюмени сгорел УАЗ. Фото: скриншот видео из соцсетей.

В Тюмени на пересечении улиц Челюскинцев и Советской сгорел бортовой УАЗ. Кадрами полыхающей «буханки» делятся в социальных сетях жители города.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что вызов поступил в седьмом часу вечера. На место ЧП выехали две единицы техники и 7 пожарных.

Возгорание ликвидировано, причины выясняют. Предварительно пожар произошёл из-за короткого замыкания.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказала, что в областном центре на полном ходу сгорел переполненный пассажирами автобус.