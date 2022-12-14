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НовостиПроисшествия14 декабря 2022 16:47

В центре Тюмени сгорел УАЗ

Никто не пострадал
Иван Литвинов
В Тюмени сгорел УАЗ. Фото: скриншот видео из соцсетей.

В Тюмени сгорел УАЗ. Фото: скриншот видео из соцсетей.

В Тюмени на пересечении улиц Челюскинцев и Советской сгорел бортовой УАЗ. Кадрами полыхающей «буханки» делятся в социальных сетях жители города.

В пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области рассказали, что вызов поступил в седьмом часу вечера. На место ЧП выехали две единицы техники и 7 пожарных.

Возгорание ликвидировано, причины выясняют. Предварительно пожар произошёл из-за короткого замыкания.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказала, что в областном центре на полном ходу сгорел переполненный пассажирами автобус.