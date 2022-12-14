Крупнейшую реку Тюменской области включили в проект экологического оздоровления

Иртыш включили в программу экологического оздоровления. Фото: Андрей Новиков

Масштабный проект по оздоровлению рек и озёр планирует запустить правительство России в 2025 году. В программу экологического оздоровления включили протекающий по региону Иртыш.

Кроме Иртыша, в новый проект будет включен весь бассейн Волги, Урал, Иртыш, Дон, Терек, Амур, объекты Балтийского бассейна.

Об этом проекте рассказала заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко.

– Мероприятия формируем по принципу бассейновых округов, с учетом региональных особенностей. Отдельное внимание обращаем на трансграничные реки. Мероприятия проекта улучшат качество жизни не менее 80 миллионов человек, – сказала Абрамченко в среду, 14 декабря.

Старт нового федерального проекта запланирован на 2025 год, так как в 2024 году должен завершиться национальный проект «Экология», но экологические программы не должны быть свёрнуты.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что в областной столице открыли новый экодом «Центральный» при участии главы Росприроднадзора Светланы Радионовой.