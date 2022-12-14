В Тобольске первоклассник пострадал в ДТП

В Тобольске произошло ДТП с участием двух автомобилей. Фото: ГИБДД Тобольска.

В Тобольске вечером 13 декабря столкнулись «ГАЗ-31105» и «Хёндэ I30». По предварительным данным ГИБДД Тобольска авария произошла в 19.20 на Сузгунском взвозе Уватского тракта, 46-летний водитель, управлявший автомобилем «ГАЗ 31105», не справился с управлением и допустил занос на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Хендэ i30».

В результате ДТП в Тобольске пострадал первоклассник. Фото: ГИБДД Тобольска.

В результате ДТП 7-летний мальчик – пассажир автомобиля «Хендэ i30» получил травмы, но госпитализация не понадобится. По факту ДТП выясняются все обстоятельства.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в Тобольске произошла смертельная авария с участием автобуса и легкового автомобиля.