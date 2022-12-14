В Тюмени участок улицы Вербной останется закрытым до конца января

А Тюмени перекрыта улица Вербная. Фото: Андрей Новиков

Тюменских автомобилистов предупредили о продлении срока прекращения движения на улице Вербной от дома №1 до здания №1А.

В связи с производственной необходимостью при реконструкции напорных канализационных коллекторов проезд на этом участке будет закрыт до 31.01.2023.

Схема закрытого участка улицы Вербная. Фото: Тюмень - наш дом

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.

Объехать закрытый участок можно по улицам Чекистов и 50 лет Октября.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в Тюмени изменят схему движения маршрутов № 15 и № 21.