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НовостиАвто14 декабря 2022 14:57

В Тюмени участок улицы Вербной останется закрытым до конца января

На улице реконструируют канализацию
Иван Литвинов
А Тюмени перекрыта улица Вербная.

А Тюмени перекрыта улица Вербная.

Фото: Андрей Новиков

Тюменских автомобилистов предупредили о продлении срока прекращения движения на улице Вербной от дома №1 до здания №1А.

В связи с производственной необходимостью при реконструкции напорных канализационных коллекторов проезд на этом участке будет закрыт до 31.01.2023.

Схема закрытого участка улицы Вербная.

Схема закрытого участка улицы Вербная.

Фото: Тюмень - наш дом

Участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут, соблюдать правила дорожного движения.

Объехать закрытый участок можно по улицам Чекистов и 50 лет Октября.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в Тюмени изменят схему движения маршрутов № 15 и № 21.