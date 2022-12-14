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НовостиОбщество14 декабря 2022 13:17

В Тюменских колониях изготовят скамейки и урны для городских улиц

В исправительных колониях трудятся над расширением ассортимента продукции
Иван Литвинов
В тюменских колониях изготавливают скамейки и урны.

В тюменских колониях изготавливают скамейки и урны.

Фото: Предоставлено "КП"

На производственных площадках тюменских колоний №2 и №4 изготавливают скамейки и урны для городских парков и скверов. Всего в рамках контракта будет изготовлено 70 урн и 70 скамеек, которые до конца года займут свои места.

В исправительных учреждениях проводится тщательный контроль за качеством производства, в связи с чем выпускаемая продукция отвечает всем установленным нормам и стандартам, сообщает пресс-служба УФСИН России по Тюменской области.

В исправительных колониях трудятся над расширением ассортимента продукции и готовы наращивать производство в случае необходимости.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в исправительную колонию пытались пронести наркотики под видом картошки.