Тюменцев ждут на конкурсе «Внуки Победы. Сталинград»

Тюменцам предлагают поучаствовать в конкурсе, посвященном победе в Сталинградской битве. Фото: Андрей Новиков

Тюменцам предлагают поучаствовать в конкурсе «Внуки Победы. Сталинград». Победители конкурса поедут в Волгоград и станут соорганизаторами ключевых событий 80-летия Победы в Сталинградской битве.

Принять участие в проекте могут потомки победителей Сталинградской битвы и волонтеры Победы, которые занимаются сохранением исторической памяти о событиях коренного перелома в Великой Отечественной войне.

Для участия необходимо подать заявку на сайте волонтерыпобеды.рф до 20 декабря. А для выполнения конкурсного задания нужно рассказать о своем герое, принимавшем участие в Сталинградской битве или о том, почему именно он достоин победы в конкурсе. Возраст участников – старше 18 лет.

По итогам конкурса организаторы выберут 100 добровольцев, которые пройдут обучающую программу, включающую в себя мероприятия образовательной и культурно-досуговой направленности. Они посетят историческую квест-комнату «Сталинградская битва» с применением VR-технологий и ближе познакомятся с событиями 1942 года. Также волонтеры Победы создадут граффити на одной из центральных улиц Волгограда, об этом пишет «Тюменская линия».

Всероссийское движение «Волонтеры Победы» является одним из крупнейших добровольческих объединений в России. Активисты занимаются сохранением исторической памяти, гражданско-патриотическим воспитанием и популяризацией изучения истории с помощью современных и интересных форматов.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что тюменские волонтеры Победы доставят ветеранам поздравления от неравнодушных горожан.