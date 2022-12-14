Искусственный интеллект поможет составить идеальную пару – оператор контактного центра - абонент

Фото: Светлана Емельянова.

Компания МегаФон разработает модель индивидуальной совместимости абонентов и операторов контактного центра. Система на базе машинного обучения будет подбирать пары оператор-абонент, в которых с большей вероятностью возможно взаимопонимание и комфортное общение.

Запустить новую модель в работу планируют уже в следующем году, а пока проводятся первые испытания – на этом этапе будет сформирована и протестирована модель эффективной совместимости.

Для определения совместимости искусственный интеллект будет принимать в расчет возраст, пол, результаты обучения сотрудников, историю оценок и даже хобби. Также будут учитываться коммуникативные навыки – стиль и темп речи, громкость голоса, особенности дикции. В результате звонки начнут распределяться не случайным образом, а с учетом персональной совместимости с каждым абонентом.

Технологическим партнером проекта выступает компания Axenix. Ее эксперты обрабатывают результаты опросов операторов и их супервайзеров, а также данные по ранее проведенным звонкам и используют их для обучения алгоритмов. Добиться оптимального результата помогают технологии перевода речи в текст и обработки естественного языка.

Количество проактивных обращений к абонентам со стороны компании строго регламентировано, на основе больших данных вычисляется наиболее удобное время для звонка. Нам важно, чтобы эти контакты были максимально эффективны – оператор точно донес нужную информацию до клиента в удобной форме, а абонент в результате воспользовался персональным предложением. Проверка совместимости клиента с оператором кол-центр станет инновационным проектом для российского телеком-рынка, – отметил директор по стратегии и развитию бизнеса Александр Соболев

В компании Axenix подчеркнули, что алгоритм позволяет лучше понимать потребности разных категорий клиентов. Так, молодые люди до 30 лет реже склонны выслушать предложение до конца, нежели люди более старшего возраста. А люди среднего возраста, к примеру, чаще готовы выслушать оператора мужского пола.