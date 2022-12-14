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НовостиЗдоровье14 декабря 2022 11:00

Все школы Тюмени переводят на дистанционное обучение

В регионе превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ
Иван Литвинов
Все школы Тюмени переведены на дистанционное обучение.

Все школы Тюмени переведены на дистанционное обучение.

Фото: Предоставлено "КП"

Все школы Тюмени с 15 декабря переводят на дистанционный режим обучения.

– С 15 декабря по 23 декабря все школы города Тюмени и учреждения дополнительного образования (в том числе спорта, культуры) переходят на дистанционный режим обучения или приостанавливают оказание услуг, – сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Решение принято на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Тюменской области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тюменской области зарегистрирован резкий всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом. В связи с этим на усиленный вариант работы переведены медики, оказывающие неотложную медицинскую помощь