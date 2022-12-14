В Тюменской области более 900 органов власти используют в своей работе социальные сети

В Тюменской области госорганы активно ведут социальные сети. Фото: Андрей Новиков

В представленном Министерством цифрового развития рейтинге по исполнению закона о государственных пабликах Тюменская область вошла в топ-10 передовых регионов.

В список лидеров вошли Пермский край, ЯНАО, Курская, Ульяновская, Курганская, Новгородская, Калужская, Белгородская и Тюменская области, ХМАО-Югра.

– В этом году мы запустили процесс создания инфраструктуры госпабликов. На данный момент функционируют более 130 тыс. страниц ведомств и подведомственных учреждений, создан единый порядок работы госорганов в соцсетях. В следующем году мы будем ставить акцент на качестве ведения официальных страниц и мотивации администраторов сообществ, – рассказал министр цифрового развития, связи и коммуникаций Максут Шадаев.

В Тюменской области на 1 декабря подтвержденные страницы в социальных сетях есть у 901 органа власти и подведомственного учреждения. Закон о госпабликах вступил в силу 1 декабря 2022 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в областном центре открыли новый экодом «Центральный».