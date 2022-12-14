В Тюмени могут переименовать остановку «Станкостроительный завод»

В Тюмени могут переименовать остановку. Фото: Google Карты

В администрации Тюмени задумались о переименовании остановки «Станкостроительный завод» из-за того, что такого предприятия уже давно не существует. С инициативой переименования выступил департамент дорожной инфраструктуры и транспорта

- Достопримечательностями этого городского пространства являются сквер Машарова и стела «Город трудовой доблести», - сообщили в администрации Тюмени.

Проголосовать за или против изменения названия можно в телеграм-канале или на сайте администрации Тюмени.

В качестве альтернативных вариантов названия предлагают «сквер Машарова» и «Стела «город трудовой Доблести».

До этого горожане принимали участие в голосовании о присвоении одной из улиц имени Тимура Мухутдинова, а также за появление в Тюмени аллеи Бессмертного полка и сквера Героев Отечества.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что в областном центре официально появился сквер «Зеленые аллеи». Соответствующее решение приняла комиссия по присвоению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города