Жителю Тюмени дали условный срок за призыв убивать силовиков

Тюменец призывал убивать силовиков.

Жителя Тюмени признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и осудили на 3 года условно. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

– Житель Тюмени признан виновным по части 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, использованием сети «Интернет». Являясь приверженцем экстремистских взглядов, фигурант размещал в открытой группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» и новостной ленте kurgan45 высказывания с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников ФСИН, ОМОН и судебных приставов, – сообщении в Курганском управлении ФСБ РФ.

Помимо условного срока мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с работой в интернете, сроком на 2,5 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тюмени вернули в суд дело о нелюбви к вобле. Тюменке, которая доказывала, что «нет в***е» – это выражение нелюбви к вобле, а не дискредитация Вооруженных сил РФ, предстоит новое судебное разбирательство.