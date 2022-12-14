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НовостиОбщество14 декабря 2022 7:41

Жителю Тюмени дали условный срок за призыв убивать силовиков

Свои послания мужчина размещал на сайтах соседнего региона
Иван Литвинов
Тюменец призывал убивать силовиков.

Тюменец призывал убивать силовиков.

Жителя Тюмени признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и осудили на 3 года условно. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Курганской области.

– Житель Тюмени признан виновным по части 2 статьи 280 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, использованием сети «Интернет». Являясь приверженцем экстремистских взглядов, фигурант размещал в открытой группе «Типичная Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте» и новостной ленте kurgan45 высказывания с призывами к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников ФСИН, ОМОН и судебных приставов, – сообщении в Курганском управлении ФСБ РФ.

Помимо условного срока мужчине запретили заниматься деятельностью, связанной с работой в интернете, сроком на 2,5 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тюмени вернули в суд дело о нелюбви к вобле. Тюменке, которая доказывала, что «нет в***е» – это выражение нелюбви к вобле, а не дискредитация Вооруженных сил РФ, предстоит новое судебное разбирательство.