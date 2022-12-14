В Тюменской области мужчина украл стадо коров

Тюменец украл стадо коров. Фото: Андрей Новиков

В Ялуторовском районе Тюменской области вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным по уголовному делу о краже 52 коров.

В суде установлено, что 34-летний обвиняемый в апреле – мае 2022 года продавал чужих коров, быков и телят, которые заходили на задний двор его дома.

Таким нехитрым способом мужчина похитил целое стадо – 52 головы КРС на общую сумму в 1,8 млн рублей.

Когда началось расследование, 18 из похищенных коров были возвращены владельцам. Но от лишения свободы это сельчанина не спасло. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере).

Мужчину суд приговорил к лишению свободы на срок 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и взыскал в пользу потерпевших причиненный ущерб в сумме 1 млн 310 тыс. руб.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тюмени у работника службы доставки украли велосипед, который мужчина оставил у подъезда дома, не прикрепив противоугонным тросиком.