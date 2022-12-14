На трассе в Тюменской области погиб пассажир легкового авто, врезавшегося в фуру

В ДТП на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск погиб пассажир легкового авто. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области погиб пассажир автомобиля марки «Богдан». В четвертом часу утра 14 декабря легковой автомобиль въехал в стоящий на обочине «Мерседес», который сломался на трассе.

Авария произошла на 450-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе.

В ДТП погиб 37-летний пассажир автомобиля «Богдан», 33-летний водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу. Оба – жители Башкортостана.

Водиетль получил тяжёлые травмы. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Водитель фуры не пострадал.

В пресс-службе ГИБДД Тюменской области отметили резкое ухудшение аварийной ситуации на федеральных трассах региона.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о то, что в ночь на 14 декабря на трассе Тюмень – Омск в Ишимском районе в результате ДТП погибли два дальнобойщика, водители грузовиков МАН и МАЗ.

10 декабря на этой же трассе в Абатском районе погиб водитель «Лады», столкнувшийся с большегрузом «Вольво».

9 декабря другие «Лада» и «Вольво» столкнулись в Тобольском районе, погибли два человека.

5 декабря в Уватском районе столкнулись легковой «ЗАЗ» и очередной большегруз марки «Вольво», погибли два человека.