В Тюмени стартовали продажи в самом высоком доме города

Фото: из архива ГК «Страна Девелопмент».

В уникальном для Тюмени проекте стартовали продажи квартир. Это последний дом в легендарном ЖК «Звёздный». Четыре 32-этажные башни будут сданы в 2025 году. Самый высокий жилой дом в городе строит федеральный застройщик «Страна Девелопмент». Как и другим домам микрорайона, великану дали космическое название – «Юпитер».

Первый этаж будет нежилым. Не только этажность отличает этот дом. Уникальная архитектура, а именно «блоки» со смещенной осью, выделяет его. Микрорайон находится на пересечении улиц Тимофея Чаркова и Тобольский Тракт. Последняя является крупной транспортной артерией города и «северными воротами» Тюмени, именно по этой улице въезжают в город с ХМАО-Югры и ЯНАО.

Фото: из архива ГК «Страна Девелопмент».

Всего в доме 1 025 квартир площадью от 20,46 до 138 кв. метров. На последнем этаже представлены лоты с высокими потолками (3 метра). Есть 2-уровневые квартиры, варианты с окнами в ванной или гардеробной, мастер-спальнями, панорамными видами на город, кухнями-гостиными более 50 кв. метров.

В каждой парадной будет по 4 лифта, чтобы жильцам не приходилось долго ждать. Дома ЖК естественным образом закрывают дворы от городского шума и ветров, поэтому в них комфортно проводить время в любое время года. Большой Космический бульвар протяженностью 600 м объединяет все дома, 9 тематических зон превращают прогулку в настоящее путешествие и знакомство со Вселенной.

Фото: из архива ГК «Страна Девелопмент».

Фото: из архива ГК «Страна Девелопмент».

Еще одна уникальность этого проекта – паркинг с пешеходным мостом. Он соединит микрорайон с ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Попасть в торговое пространство можно будет, не пересекая проезжую часть. На первом этаже паркинга разместятся магазины, на последнем откроют фитнес-центр с бассейном.

Фото: из архива ГК «Страна Девелопмент».

Smart-технологии – приятное дополнение к комфортной жизни. Домофоны оборудованы функцией бесключевого доступа и системой FaceID, лифт автоматически спускается на первый этаж, когда житель дома заходит в парадную. Паркинг будет узнавать машины по номерам, а во дворах установят USB-розетки для смартфонов. Каждая квартира оснащена системой «умный дом», все устройства которого подключены к Wi-Fi и управляются с помощью мобильного приложения.

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