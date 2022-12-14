Цены на недвижимость в Тюмени могут упасть после Нового года

В Тюмени могут упасть цены на новостройки. Фото: Андрей Новиков

Цены на новостройки в Тюмени могут упасть, в случае если господдержка ипотечных программ ослабнет или прекратится. Такое мнение высказал глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По его словам, сейчас рынок на подъеме и собственно прибыль компании «Этажи» в ноябре показала неожиданный рост по сравнению с предыдущим месяцем и с ноябрём 2021 года. Выросло количество сделок купли-продажи недвижимости в новостройках. При этом, по словам Хусаинова, одним из признаков грядущего снижения цен может являться стоимость аренды.

– Застройщиков можно понять, они сейчас стремятся продать как можно больше, так как вероятность снижения цен после Нового года есть, а в случае если господдержка не будет продлена или продлена в каком-то слабом варианте, то снижение цен на новостройки очень вероятно! Косвенный индикатор всегда – это рынок аренды, он быстрее реагирует. Так вот, в 2022 году цены на аренду в России упали примерно на 9 процентов, – написал Хусаинов в своём телеграм-канале.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что стоимость квадратного метра недвижимости в Тюмени превысила 100 тысяч рублей.