В Тюменской области откроют еще 4 экодома

В Тюмени открыли экодом "Центральный". Фото: Личная страничка главы Тюмени Руслана Кухарука в соцсети

В Тюмени Александр Моор и глава Росприроднадзора Светлана Радионова открыли экодом «Центральный». До конца 2023 в Тюмени и Тюменской области запустят еще 4 экодома.

- Светлана Радионова: "Спасибо региону, что так много времени уделяете экологии. Это должно быть новой нормой. Мы богатая, сильная, успешная страна, которая может себе позволить экологию, - сказала глава Росприроднадзора.

По планам новые «экодома» будут открыты вблизи ТРЦ "СитиМолл" и "Кристалл" в Тюмени, а также в Тобольске и Ишиме.

Первый экодом "Гудвин" начал работу 27 октября 2022 года. Только в ноябре его посетили более 1 300 человек. Здесь провели более 55 мероприятий, тюменцы принесли почти 900 кг вторсырья.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, почему «экодомам» нужно уделять особое внимание.