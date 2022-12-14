В Тюмени неотложную медицинскую помощь будут оказывать круглосуточно из-за вспышки гриппа

В Тюмени скорая помощь из городских поликлиник будет дежурить круглосуточно.

Из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени медики перешли на усиленный вариант работы. В связи с этим работа фильтров в поликлиниках (и взрослых, и детских) будет организована с 7.00 до 22.00.

По словам медиков, посещение фильтра – это максимально быстрый способ получить консультацию медицинского работника. Более того, при определении медицинским работником показаний, пациенту могут сделать общий анализ крови и провести диагностику легких по направлению из кабинета-фильтра. Таким образом, обратившемуся окажут неотложную помощь, назначат лечение, откроют больничный лист или направят его на госпитализацию в стационар.

Также неотложную помощь будут оказывать выездные бригады поликлиник. Ранее вызовы в ночное время принимала только станция скорой медицинской помощи.

– На дом мы будем выезжать круглосуточно, с понедельника по воскресенье. Поэтому сразу просим отнестись к этому с пониманием и открывать дверь медработникам даже в ночные часы. Бригады мы усиливаем, но тем не менее количество единовременно поступающих обращений по вызовам на дом, как по взрослому, так и по детскому населению, не позволяет нам успеть обслужить всех в светлое время суток, – пояснила главный врач городской поликлиники № 17 Елена Неверова.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тюменской области резко вырос показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом.