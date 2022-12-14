В Тюмени установили площадку для паркура в микрорайоне Мыс. Фото: Тюмень - наш дом

В Корабельном сквере на улице Судоремонтной установлена площадка для паркура. Проект стал возможен после обращения инициативной группы жителей микрорайона Мыс.

В рамках проекта в Корабельном сквере со стороны дома № 28 на улице Судоремонтной на площади 149 кв. метров уложена травмобезопасная полимерная плитка и установлены 3 спортивных комплекса.

В результате электронного голосования жителей города Тюмени на сайте «Я решаю!» инициативный проект, предусматривающий строительство площадки для паркура, занял третье место, за него проголосовало 11,3% участников голосования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что в Тюменской области выделят 132 миллиона рублей на создание умных спортивных площадок. На эти цели в России было выделено 9 млрд рублей в начале 2022 года, затем финансирование увеличили на 3 млрд рублей.