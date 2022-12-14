Тюменцев предупредили о возможных отклонениях от расписания движения автобусов

В Тюмени возможны перебои в графике движения общественного транспорта. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Тюменцев предупредили о том, что в связи со снегопадом в расписании движения пассажирского транспорта возможны отклонения.

- С учетом продолжающихся снегопадов скорость потока транспорта на дорогах города снижается, особенно в часы пик. В связи с этим в работе общественного транспорта возможны отклонения от расписания движения автобусов по маршрутам, - сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить актуальное время прибытия автобусов на остановочные пункты возможно в приложении на операционных системах Android («Тюменский транспорт») и iOS («Тюмень.Транспорт»), в которых оранжевым цветом выделен уточненный прогноз прибытия автобуса.

Кроме того, на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс» http://www.tgt72.ru во вкладке «Прогноз» можно ознакомиться с актуальным временем прибытия автобуса, а также путем прямого обращения в информационно-справочную службу МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что с улиц областного центра вывезли 37 тысяч кубометров снега.