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НовостиАвто14 декабря 2022 2:31

Тюменцев предупредили о возможных отклонениях от расписания движения автобусов

Задержки автобусов связаны с обильными снегопадами
Иван Литвинов
В Тюмени возможны перебои в графике движения общественного транспорта.

В Тюмени возможны перебои в графике движения общественного транспорта.

Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Тюменцев предупредили о том, что в связи со снегопадом в расписании движения пассажирского транспорта возможны отклонения.

- С учетом продолжающихся снегопадов скорость потока транспорта на дорогах города снижается, особенно в часы пик. В связи с этим в работе общественного транспорта возможны отклонения от расписания движения автобусов по маршрутам, - сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Уточнить актуальное время прибытия автобусов на остановочные пункты возможно в приложении на операционных системах Android («Тюменский транспорт») и iOS («Тюмень.Транспорт»), в которых оранжевым цветом выделен уточненный прогноз прибытия автобуса.

Кроме того, на официальном сайте МКУ «Тюменьгортранс» http://www.tgt72.ru во вкладке «Прогноз» можно ознакомиться с актуальным временем прибытия автобуса, а также путем прямого обращения в информационно-справочную службу МКУ «Тюменьгортранс» 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный).

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что с улиц областного центра вывезли 37 тысяч кубометров снега.