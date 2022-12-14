В Тюмени появилась новая остановка транспорта

В Тюмени появилась новая остановка общественного транспорта. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени остановочному пункту на улице Уездной (в направлении Московского тракта) появилась новая остановка.

- В соответствии с Порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени, утвержденным приказом департамента дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени от 31 октября 2022 года № 45-60-1306/22 «Об утверждении Порядка присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города Тюмени» вновь обустроенной автобусной остановке, расположенной на ул. Уездной (в направлении Московского тракта), присвоено наименование «Преображенский на Московском», - сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о том, что на улице Уездной обустраивают временную остановку.