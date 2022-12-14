В Тюмени 14 декабря 2022 отключат несколько светофоров

В Тюмени отключат несколько светофоров. Фото: Андрей Новиков

В Тюмени 14 декабря 2022 года отключат светофоры на трёх перекрестках. Отключения связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения

С 8.00 до 17.00 возможны отключения светофорных объектов:

- на пересечении ул. Осипенко и ул. Водопроводной;

Светофор отключат с 8 до 17 часов. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

- на пересечении ул. Водопроводной и ул. Комсомольской;

Светофор отключат с 8 до 17 часов. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

- на пересечении ул. Комсомольской и ул. Орджоникидзе.

Светофор отключат с 8 до 17 часов. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте https://tgt72.ru/.