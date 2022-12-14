В Тюмени 14 декабря 2022 отключат несколько светофоров

В Тюмени отключат несколько светофоров.
Фото: Андрей Новиков
В Тюмени 14 декабря 2022 года отключат светофоры на трёх перекрестках. Отключения связаны с плановыми работами на сетях электроснабжения
С 8.00 до 17.00 возможны отключения светофорных объектов:
- на пересечении ул. Осипенко и ул. Водопроводной;
Светофор отключат с 8 до 17 часов.
Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»
- на пересечении ул. Водопроводной и ул. Комсомольской;
Светофор отключат с 8 до 17 часов.
Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»
- на пересечении ул. Комсомольской и ул. Орджоникидзе.
Светофор отключат с 8 до 17 часов.
Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»
Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте https://tgt72.ru/.