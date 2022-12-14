В Тюмени 14 декабря 2022 года похолодает до -17

В Тюмени похолодает до -17 градусов. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюмени 14 декабря 2022 года ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь, ветер юго-восточный, южный 3-8 м/с, усиление мороза, температура ночью -28...-33 градусов, местами -21...-26, днем -12...-17, местами -17...-22.

прогноз погоды на 14 декабря. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

По народному календарю 14 декабря (1 декабря по старому стилю) Наумов день. Наумов день можно считать уникальным, потому что он посвящен не земледельческим заботам, которым посвящены большинство дней в народном календаре. Тема этого дня – учение, образование, грамота.

По старой русской традиции именно с Наумова дня детей отправляли учиться. Служили молебен, просили благословение на ребёнка и приглашали в дом «учителя», в роли которого в то время выступали дьяконы. В зажиточных домах из прихода «учителя» разыгрывали настоящий спектакль с поклонами и просьбами научить уму-разуму.

Приметы и поверья:

- Если ветер северный, то грядёт сильное похолодание,

- Если звёзды на небе переливаются, то будет вьюга,

- Собачий лай слышно глухо – к снегопаду,

- Облака против ветра плывут – к похолоданию,

- Если 14 декабря месяц в рукавицах (с боковыми столбами), то ударит мороз, а если «на спинке лежит» – к потеплению.