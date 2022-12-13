В Тюменской области 250 тысяч добровольцев

Александр Моор поздравил тюменцев с Днём волонтёра. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюменской области более 250 тысяч жителей вовлечены в волонтёрство. Во вторник, 13 декабря, в Тюменской области прошла торжественная церемония в честь Дня волонтёра, на которой выступил губернатор региона Александр Моор.

- 2022-й выдался непростым годом. Он был насыщен разными событиями, но, что бы ни происходило, всегда на помощь приходили волонтеры. С момента объявления специальной военной операции именно вы первыми откликнулись и вместе с благотворителями организовали сбор груза для граждан, вынужденно покинувших территории Луганской и Донецкой Народных Республик. События последних лет помогли нам сплотиться. В добрые дела стали вовлекаться всё большее число граждан, - сказал Александр Моор на мероприятии.

По словам губернатора Тюменской области каждую секунду в нашей стране руками добровольцев совершаются добрые дела.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала, что волонтером может стать каждый.