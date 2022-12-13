В Тюменской области резко вырос показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Тюмени повысился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ. Фото: Предоставлено "КП"

В Тюменской области за неделю на 39% вырос уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. Рост отмечен во всех возрастных категориях населения.

По-прежнему наиболее распространён грипп А (H1N1)-2009, так называемый «свиной грипп», а также грипп В и другие респираторные вирусы не гриппозной этиологии, для которых характерны тяжелые формы заболевания.

В Тюменской области привито более 60 % совокупного населения. Самым эффективным способом в предупреждении тяжелых осложнений гриппом является вакцинация.

В настоящее время наблюдается относительная стабилизация процесса по COVID-19 в регионе. По итогам 49 недели показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 41,4. В регионе низкий уровень интенсивности эпидемиологического процесса.

По данным Роспотребнадзора в 37 субъектах страны заболеваемость превысила среднестатистические показатели, а по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость в России выросла на 35,4%.

В список наиболее неблагополучных регионов также попали Ямал, Югра, Астраханская область, Республики Саха, Бурятия и другие.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала, что порог заболеваемости ОРВИ и гриппом в регионе превышен.