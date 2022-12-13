Трассу М-12 до Тюмени закончат к концу 2024 года

Трассу М-12 достроят до Тюмени в 2024 году. Фото: Андрей Новиков

Строительство трассы М-12 до Тюмени закончится до конца 2024 года, об этом во вторник, 13 декабря, сказал Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос Владимира Путина о сроках завершения крупнейшего проекта в дорожной отрасли.

М-12, это скоростная трасса, которая изначально должна была связать Москву и Казань, но в 2021 года Марат Хуснуллин сообщил о том, что трассу продлят до Тюмени, кроме того, она может пройти и через Челябинск.

По словам вице-премьера ситуация на трассе напряженная в связи с тем, что придется сделать объезд как минимум трех населенный пунктов.

Трасса М-12 «Восток» - это часть международного транспортного маршрута Европа—Западный Китай.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказывала, что в Тюмени изготовят опоры освещения для трассы М-12. 200 километров барьерных ограждений мостовой и дорожной групп для этой трассы также будут изготовлены в Тюмени.