В Тюмени назначили нового начальника отдела ГИБДД

Артём Сотников. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Начальником отдела ГИБДД УМВД России по Тюмени назначен Артем Станиславович Сотников. Начинал службу в органах внутренних дел в 2006 году в должности инспектора ДПС. Затем более 10 лет служил в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе. В 2021 году был назначен на должность заместителя начальника отдела Госавтоинспекции по городу Тюмени.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказала, что Тюменской области назначили нового начальника полка ДПС, им стал Игорь Швец.