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НовостиАвто13 декабря 2022 15:03

В Тюмени назначили нового начальника отдела ГИБДД

Им стал Артём Сотников
Иван Литвинов
Артём Сотников.

Артём Сотников.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

Начальником отдела ГИБДД УМВД России по Тюмени назначен Артем Станиславович Сотников. Начинал службу в органах внутренних дел в 2006 году в должности инспектора ДПС. Затем более 10 лет служил в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе. В 2021 году был назначен на должность заместителя начальника отдела Госавтоинспекции по городу Тюмени.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» рассказала, что Тюменской области назначили нового начальника полка ДПС, им стал Игорь Швец.