В Тюмени откроют самый большой каток на набережной Туры

На набережной Туры откроют самый большой каток в Тюмени. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени в субботу, 17 декабря, в 18.00 откроют самый большой каток на набережной реки Туры (площадь около «Конторы пароходства», ул. 25 Октября, 23а, стр.1).

Открытие будет в сказочном стиле: на ледовой арене пройдет представление с музыкой, сказочными персонажами и главными символами Нового года – Дедом Морозом и Снегурочкой. Праздник завершится дискотекой на льду.

Для комфорта посетителей возле катка установлен вместительный обогреваемый сферический шатер. В нем оборудован пункт проката коньков. Личные вещи можно оставлять в специальных шкафчиках-ячейках.

Посмотреть на открытие ледового катка может каждый горожанин.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказала, где еще в областной столице открыли катки и ледовые горки, сколько стоит вход и прокат коньков.