С улиц Тюмени вывезли 37 тысяч кубометров снега

В Тюмени круглосуточно убирают улицы от снега. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В Тюмени за сутки выпало 3,8 мм осадков. Снег с улиц города круглосуточно вывозят на полигон в районе Воронинских Горок.

Утром на уборку городских улиц заступили 690 единиц спецтехники и 650 дорожных рабочих.

– Содержание улично-дорожной сети осуществляется круглосуточно. Подрядные организации работают, не снижая темпов. Ведется уборка снега с проезжей части, тротуаров, подходов к пешеходным переходам и остановкам общественного транспорта, – прокомментировал представитель департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Алексей Градовский.

Сейчас в городе работают сразу два полигона, которые позволяют в оперативном режиме осуществлять вывоз снега.

– Например, плечо подвоза до проезда Воронинские Горки – минимально, это дает возможность увеличить оборачиваемость техники (за короткое время машина успевает совершить несколько поездок от пункта погрузки до пункта выгрузки), – рассказал Алексей Градовский.

В первую очередь снегоуборочная техника работает на центральных улицах города. Большое внимание уделяют транспортным артериям, по которым движется общественный транспорт – это улицы Республики, Широтная, Пермякова, Ямская, Авторемонтная, Полевая, Луначарского. Здесь уборка ведется в максимальном темпе.

Даже после окончания снегопада передышки дорожникам не будет: они продолжат очищать дороги, парковочные карманы, тротуары, остановочные площадки.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что глава города поручил тщательнее убирать улицы города.