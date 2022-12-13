Вслед за Тюменью стоимость проезда в транспорте подняли в Тобольске

В Тобольске вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. Фото: Андрей Новиков

В Тобольске с 1 января 2023 года вырастет стоимость проезда в общественном транспорте. В администрации города подписали постановление «Об установлении долгосрочных тарифов на перевозку пассажиров и провоз багажа по маршрутам регулярных перевозок города Тобольска на период регулирования».

С 1 января 2023 года на маршрутах регулярных пассажирских перевозок города Тобольска, в том числе на маршруте Тобольск – Сумкино, стоимость проезда устанавливается в размере 25 рублей за одну поездку.

Дифференцированный тариф при оплате проезда банковской картой составит 24 рубля за поездку.

По всем вопросам можно обратиться в ПАТП Тобольска по телефону +7 (345) 625-26-37 или в администрацию города (ул. Аптекарская, 3).

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что с 1 января в Тюмени стоимость проезда поднимется на 1 рубль. Разовая поездка в границах города за наличный расчет будет стоить 30 рублей, по безналичному расчету – 29 рублей.