Тюменцы жалуются на переполненный транспорт и повышение оплаты проезда

Тюменцы жалуются на переполненный транспорт. Фото: Андрей Новиков

Жители Тюмени жалуются на переполненные по утрам маршрутки. При этом с 1 января в городском общественном транспорте повысится на 1 рубль стоимость проезда.

Утром 13 декабря в группе «ЧС Тюмень» аноним пожаловался на работу маршрутного автобуса № 80.

– На остановке «Московский тракт» вышли несколько человек, взамен смогли забиться буквально на ступеньки 4–5 пассажиров, остальная толпа желающих осталась снаружи. На следующих остановках на выход никто не собирался, поэтому поехали экспрессом до «Экспресса». Там он остановился и даже смог приоткрыть дверь, но никто из стоящих на остановке уже не смог зайти в маршрутку. У сквера Железнодорожников ситуация повторилась. На Мориса Тореза вышли несколько пассажиров, смогла залезть в маршрутку одна женщина, – рассказал анонимно житель Тюмени.

При этом речь шла о 7 часах утра.

По словам автора жалобы, эта ситуация ежедневно повторяется в обе стороны. Маршрутка переполнена буквально с первой остановки следования.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» рассказывала о том, что после ночного снегопада Тюмень сковали 9-балльные пробки.