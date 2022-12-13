Трехуровневую развязку в Тюмени достроят в 2024 году

В Тюмени к концу 2024 года достроят первую трехуровневую развязку. Фото: Пресс-служба Главного управления строительства Тюменской области

Руководитель главного управления строительства рассказал, какие сейчас идут работы на этой развязке

В Тюмени в конце 2024 года сдадут трёхуровневую развязку на перекрёстке улиц Мельникайте и Дружбы.

- В данный момент монтируют опоры. Пaрaллельно aдминистрaция городa рaзрaбaтывaет проектную документaцию нa продолжение улицы Мельникaйте до Велижaнского трaкта, - рассказал руководитель управления строительства Тюменской области Павел Перевалов в эфире ГТРК «Регион-Тюмень».

На завершение строительства трехуровневой развязки на Мысу израсходуют еще 983 миллиона рублей. Средства выделят в 2024 году за счет инфраструктурного кредита от федеральных властей.

В Тюмени также строят автодорогу по улице Тимофея Кармацкого для связки улиц Мельникайте и Алебашевской.

Ранее «Комсомольская правда — Тюмень» писала о начале строительства транспортной развязки в районе парка природы «Тополя» на Червишевском тракте. По планам развязка на Червишевском тракте в районе деревни Патрушева вступит в строй к концу 2023 года.