В Тюмени начался суд над директором базы «Пруд Лесной»

Летом 2021 года на пруду Лесном в один день утонули два человека. Фото: ttps://vk.com/prud_lesnoy

В Тюмени Ленинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении генерального директора базы отдыха «Пруд Лесной» Михаила Фатеева. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

По версии следствия из-за несоблюдения правил охраны жизни людей и отсутствия достаточного количества спасателей на водоеме 16 июня утонули два человека, в том числе ребенок.

– Мужчина решил искупаться в озере, расположенном в черте города. Купание в этом водоеме запрещено. Доплыв до середины озера, он скрылся под водой и утонул, – сообщили в следственном управлении СКР по Тюменской области.

В тот же день на Лесном утонул 16-летний подросток. Он отдыхал на водоеме вместе с одноклассниками и представителями родительского комитета.

Рассмотрение дела задерживается из-за ходатайства защиты об изменении территориальной подсудности. Поскольку Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (г. Челябинск) доводы потерпевших не поддержал, а Верховный суд РФ оставил решение без изменения, дело будут продолжать рассматривать в Ленинском районном суде Тюмени.

Михаилу Фатееву в ходе судебного заседания продлили домашний арест до 22 марта 2023 года.

Следующее судебное заседание назначено на 28 декабря.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о начале суда на Инессой Бранденбург, которую обвиняют в хищении более полумиллиарда рублей из банковского хранилища.