В Тюмени несколько домов остались без тепла и горячей воды из-за повреждения

В Тюмени несколько многоэтажек остались без тепла. Фото: Андрей Новиков

В Тюмени на улице Республики 5 многоэтажных домов из-за повреждения на теплотрассе остались без тепла и воды.

– По адресам: улица Республики, дом 204, корпуса 3, 4, 5, 13 и 14 будет произведено отключение ГВС и теплоснабжения. Причина отключения – повреждение, – сообщили в управляющей компании «Правый берег».

В диспетчерской компании «УСТЭК» сообщили, что авария достаточно масштабная и под отключение попали несколько микрорайонов. Узнать ситуацию с отключением воды или теплоснабжения для конкретного адреса можно на официальном сайте компании.

Подключить коммуникации обещают до 8 часов 14 декабря.

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала об отключении тепла и водоснабжения на Лесобазе.