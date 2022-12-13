В Тюмени 1 января пройдёт «Забег обещаний»

В Тюмени пройдет "Забег обещаний". Фото: группа Вконтакте "Сибирский путь здоровья".

Тюменцев приглашают 1 января 2023 года прийти на «Забег обещаний» к «Конторе пароходства».

Ровно в 12.00 тут будет дан массовый старт забегу на символичные 2023 метра. Чтобы принять участие, нужно будет взять стартовый номер у организаторов мероприятия, написать на нём своё заветное обещание на предстоящий 2023 год и прикрепить на грудь.

Организаторы забега полагают, что преодолеть эту дистанцию в компании таких единомышленников будет веселее, а желание точно исполнится.

Активно принимают участие в ставших ежегодными забегах и сотрудники администрации Тюмени. Как сообщили в пресс-службе мэрии, все обещания, данные ею, были исполнены: в частности, в 2021 году Тюмень стала городом Трудовой доблести, а в 2022 году удалось сделать улицу Дзержинского пешеходной.

Дистанцию 2023 метра бегут не на время, поэтому победителей и проигравших не будет. Приходить можно с друзьями, родственниками и даже с домашними питомцами. Забег организован движением «Сибирский путь здоровья».

«Комсомольская правда» – Тюмень» ранее писала о «Кроссе наций», ради которого в областном центре перекрыли основные улицы.