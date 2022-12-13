В Тюмени пройдут губернаторские чтения. Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В Тюмени сегодня, 13 декабря, пройдут очередные «Губернаторские чтения». Они начнутся в 10 часов.

С основным докладом «Возможности роста российской экономики в условиях геополитических ограничений» выступит член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, профессор МГУ Александр Широв.

Смотреть прямую трансляцию можно будет на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

В 2021 году на «Губернаторских чтениях» основной темой было комплексное развитие территорий. «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о том, что лекцию «Комплексное развитие городских территорий: что нужно, что можно и как не надо» прочитала президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.