В Тюменской области установлен карантин по бешенству

В селе Иска Тюменского района выявили вирус бешенства.

Село Иска Нижнетавдинского района и территория в радиусе 3 километров от него объявлено неблагополучным пунктом. В управлении ветеринарии Тюменской области сообщили о выявлении на территории вируса бешенства у енотовидной собаки. Наличие вируса подтверждено клиническими исследованиями.

С 12 декабря постановлением губернатора Тюменской области установлены ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству животных.

На территории карантинной зоны запрещается лечение больных животных, ее посещение лицами, кроме персонала, ввоз и вывоз животных, кроме вакцинированных, а также их отлов и охота.

Бешенство – острая инфекционная болезнь теплокровных животных, характеризующаяся поражением центральной нервной системы, агрессивным поведением, слюнотечением и параличами. Источником возбудителя являются больные и находящиеся в инкубационном периоде болезни восприимчивые животные. Резервуаром возбудителя являются восприимчивые животные семейств псовых, кошачьих, куньих. Передача возбудителя осуществляется контактным путем (при укусе больным восприимчивым животным или при попадании его слюны на поврежденную кожу или слизистую оболочку). Факторами передачи возбудителя являются слюна больных восприимчивых животных, трупы павших от бешенства восприимчивых животных.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала о других случаях бешенства в тюменских сёлах.